Боттас получил штраф за замену мотора и стартует на Гран-при России 17-м
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Команда «Мерседес» приняла решение сменить мотор на болиде Валттери Боттаса перед стартом ВТБ Гран-при России Формулы-1. Будет установлен уже пятый за сезон-2021 мотор, другие новые элементы не установлены, и таким образом Боттас получил штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решётке и будет стартовать не седьмым, а 17-м.
Тем не менее Валттери останется впереди Николаса Латифи, Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Такая стартовая расстановка даёт Боттасу и его команде теоретическую возможность сдержать прорыв Ферстаппена вперёд.
Ранее в «Мерседесе» не исключали: штраф перед гонкой Гран-при России получит Льюис Хэмилтон — считается, что ему тоже может потребоваться дополнительный силовой агрегат до окончания нынешнего чемпионата.
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