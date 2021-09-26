Боттас получил штраф за замену мотора и стартует на Гран-при России 17-м

Команда «Мерседес» приняла решение сменить мотор на болиде Валттери Боттаса перед стартом ВТБ Гран-при России Формулы-1. Будет установлен уже пятый за сезон-2021 мотор, другие новые элементы не установлены, и таким образом Боттас получил штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решётке и будет стартовать не седьмым, а 17-м.



Тем не менее Валттери останется впереди Николаса Латифи, Шарля Леклера и Макса Ферстаппена. Такая стартовая расстановка даёт Боттасу и его команде теоретическую возможность сдержать прорыв Ферстаппена вперёд.



Ранее в «Мерседесе» не исключали: штраф перед гонкой Гран-при России получит Льюис Хэмилтон — считается, что ему тоже может потребоваться дополнительный силовой агрегат до окончания нынешнего чемпионата.