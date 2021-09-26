Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщику Формулы-2 Друговичу запретили участвовать в гонке в Сочи

Гонщику Формулы-2 Друговичу запретили участвовать в гонке в Сочи
Комментарии

Бразильский гонщик команды «УНИ-Виртуози» Фелипе Другович не сможет выйти на старт основной гонки этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме», сообщил официальный сайт молодёжной моносерии. Накануне, 25 сентября, Другович попал в серьёзную аварию на прогревочном круге первой спринтерской гонки. После этого Фелипе был доставлен в одну из сочинских больниц для тщательного медицинского обследования.

Проверки не выявили у Друговича каких-либо травм, однако медицинский делегат этапа всё-таки не допустил гонщика до старта. Если бы Фелипе всё-таки получил возможность стартовать, то занял бы 13-ю позицию на стартовой решётке.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей гонки Формулы-2 на «Сочи Автодроме».

Новость по теме
Видео: жёсткая авария Фелипе Друговича в Сочи и вылет его напарника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021