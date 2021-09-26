Гонщику Формулы-2 Друговичу запретили участвовать в гонке в Сочи

Бразильский гонщик команды «УНИ-Виртуози» Фелипе Другович не сможет выйти на старт основной гонки этапа Формулы-2 на «Сочи Автодроме», сообщил официальный сайт молодёжной моносерии. Накануне, 25 сентября, Другович попал в серьёзную аварию на прогревочном круге первой спринтерской гонки. После этого Фелипе был доставлен в одну из сочинских больниц для тщательного медицинского обследования.



Проверки не выявили у Друговича каких-либо травм, однако медицинский делегат этапа всё-таки не допустил гонщика до старта. Если бы Фелипе всё-таки получил возможность стартовать, то занял бы 13-ю позицию на стартовой решётке.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей гонки Формулы-2 на «Сочи Автодроме».

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