Никита Мазепин допустил, что его отец приобретёт команду Формулы-1

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не отрицает, что его отец, владелец компании «Уралхим» Дмитрий, может приобрести команду Формулы-1. При этом Никита ещё раз подчеркнул, что в нынешней команде он не благодаря влиянию отца.



«У меня есть место в команде, потому что я гонщик и во мне видят ценность. Причина спонсорства заключается лишь в том, что компания рассматривает Формулу-1 как возможность для создания нового бизнеса. Я единственный российский пилот, и, конечно, российская компания заинтересована в том, чтобы инвестировать в гоночный коллектив, в котором есть соотечественник», — приводит слова Мазепина Bild.



Никита также прокомментировал слухи, согласно которым его отец может купить команду Формулы-1.



«Это был бы интересный вариант для него. Во всех своих начинаниях он очень сильно преуспевает. Ну а что касается меня, то я предан «Хаасу». Если бы он всё-таки купил команду, то было бы интересно посмотреть, как у них всё пойдёт. Надеюсь, мы победили бы их. Ушёл бы я из «Хааса» в таком случае, чтобы быть в команде папы? Не исключал бы этого», — сказал Мазепин.

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