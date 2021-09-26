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Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 43 очка

Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 43 очка
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Отрыв австралийского гонщика Оскара Пиастри в общем зачёте Формулы-2 вырос до 36 очков после победы в основной гонке этапа на «Сочи Автодроме». Российский пилот Роберт Шварцман сохраняет третье место, при этом россиянин всего на семь очков отстаёт от Чжоу Гуаньюя, но и от Дэниела Тиктума имеет запас всего в шесть очков.

Формула-2. Личный зачёт

1. Оскар Пиастри («Према») — 178 очков
2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 142 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 135 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 129 очков
5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 102 очка
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 80 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 43 очка
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков
13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 26 очков
15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
20. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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