Общий зачёт Формулы-2: Шварцман отстаёт от лидера на 43 очка

Отрыв австралийского гонщика Оскара Пиастри в общем зачёте Формулы-2 вырос до 36 очков после победы в основной гонке этапа на «Сочи Автодроме». Российский пилот Роберт Шварцман сохраняет третье место, при этом россиянин всего на семь очков отстаёт от Чжоу Гуаньюя, но и от Дэниела Тиктума имеет запас всего в шесть очков.



Формула-2. Личный зачёт



1. Оскар Пиастри («Према») — 178 очков

2. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 142 очка

3. Роберт Шварцман («Према») — 135 очков

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 129 очков

5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков

6. Юри Випс («Хайтек») — 102 очка

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков

8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 80 очков

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 59 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 43 очка

12. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков

13. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка

14. Маркус Армстронг («ДАМС») — 26 очков

15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков

19. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

20. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.