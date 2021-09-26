Мазепин поднялся на одну позицию на стартовой решётке ГП России после штрафа Джовинацци
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» приняла решение заменить коробку передач на болиде итальянского пилота Антонио Джовинацци. Согласно регламенту, Джовинацци должен потерять пять мест на стартовой решётке, однако на практике займёт вместо 18-го места 16-е, так как окажется впереди заменивших двигатели и получивших более серьёзные наказания Валттери Боттаса, Шарля Леклера, Николаса Латифи и Макса Ферстаппена.
Российский гонщик «Хааса» благодаря штрафам оппонентов поднимется на стартовой решётке с 19-го места на 15-е. Его напарник Мик Шумахер будет стартовать 14-м.
Старт гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1 запланирован на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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