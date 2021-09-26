Переход Расселла на слики случился из-за недопонимания в команде и едва не привёл к аварии

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что его переход на слики в третьем сегменте квалификации ВТБ Гран-при России Формулы-1 стал следствием недопонимания в команде и при этом чуть не привёл к аварии.

«Я сказал по рации, что нужно подготовить слики, потому что к их выбору располагало абсолютно всё. И мне сообщили, чтобы я заезжал в боксы на этом круге. Тогда мне показалось, что они просто не так поняли, что я хотел сказать.

Затем я сказал себе, почему нет. В подобных случаях нужно рисковать. Но вот когда я вышел с пит-лейна на сликах, то сразу чуть не угодил в аварию», — приводит слова Расселла Motorsport.

Напомним, победу в квалификации Гран-при России праздновал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место по итогам заезда занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, третьим стал именно Джордж.