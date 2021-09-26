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Хэмилтон высказался о возможном отказе «Мерседеса» от особой ливреи — символа разнообразия

Хэмилтон высказался о возможном отказе «Мерседеса» от особой ливреи — символа разнообразия
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался относительно того, что этот год может стать последним, когда на болиде немецкой команды присутствует особая чёрная ливрея как символ солидарности с идеями разнообразия, а также борьбы с расизмом и дискриминацией. В следующем году команда может вернуться к фирменной ливрее, за которую их называют «серебряными стрелами».

«Не испытываю к этому особенных чувств. В настоящее время не могу заниматься всеми этими вопросами. Но признаюсь, когда в прошлом году я предложил эту символику, то не ожидал, что она будет у нас так долго, и это действительно круто. В любом случае мы продолжим наш курс на разнообразие», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В общем зачёте пилотов Хэмилтон находится на втором месте (221,5). Лидером рейтинга является пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (226,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (141).

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