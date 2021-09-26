Норрис — о потере победы на Гран-при России: мне сказали, что дождь не станет сильнее

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги ВТБ Гран-при России Формулы-1, где он занял седьмое место. Гонщик был лидером гонки, но промедлил с заменой шин и откатился на несколько строчек.



«Не знаю, с чего начать. Сейчас я очень опустошён. Мы решили остаться на трассе, решение оказалось неправильным. В команде склонялись к пит-стопу, а я решил остаться на трассе. Это моё решение, я думал, что оно будет правильным. Не думаю, что моя уверенность как-то пострадает от случившегося. Но сейчас мне немного горько от этого.



Я допустил пару ошибок, но всё равно удерживал Льюиса позади и даже слегка отрывался от него. До того, как Льюис поехал в боксы, шины работали отлично, и мне сказали, что дождь не станет сильнее. Если бы это и правда случилось, мы бы приняли правильное решение.



Когда до финиша остаётся всего два круга, а ты лидируешь с преимуществом, становишься менее склонен к агрессивным решениям. Итоговое решение оказалось неверным, но вплоть до этого момента ребята отработали великолепно. Я доволен всем в прошедшем уик-энде, кроме одного решения в конце гонки», — цитирует Норриса Sky Sports.