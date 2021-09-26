В «Макларене» прокомментировали решение Норриса, стоившее ему победы

Глава «Макларена» Андреас Зайдль прокомментировал решение Ландо Норриса не совершать пит-стоп, когда во время ВТБ Гран-при России над трассой пошёл дождь. Британец слишком долго оставался на трассе и в итоге не просто потерял лидерство, а финишировал только седьмым.



«Я повидался с Ландо вскоре после того, как он вылез из машины, чтобы поблагодарить за этот уик-энд. Это часть спорта. Задним умом всегда легко судить, что мы могли бы сделать по-другому. Решение оставаться на трассе было неверным, но это часть спорта.



Это часть процесса обучения. Но не только для него, но и для нас, потому что, думаю, всегда был шанс его переубедить на основе имеющейся на командном мостике информации. В итоге мы вместе приняли решение оставаться на трассе. Мы слушали, что у Льюиса тоже были обсуждения. Но он имел возможность подождать и посмотреть, что делаем мы, и сделать наоборот, ведь он шёл вторым. А у нас такой возможности не было. Мы хотели побороться за победу и поэтому вместе решили оставаться на трассе, но это не сработало», — приводит слова Зайдля Sky Sports.