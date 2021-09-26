Макс Ферстаппен прокомментировал свой рывок с последнего на второе место Гран-при России

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги ВТБ Гран-при России Формулы-1, где он занял второе место, уступив только Льюису Хэмилтону. Ферстаппен начинал гонку с конца стартовой решётки из-за замены двигателя.
«Было сложно принять правильное решение заехать в боксы перед последним кругом. Трасса была очень скользкой, но проведи мы пит-стоп хоть на круг раньше, то просто сожгли бы комплект промежуточных шин. Думаю, мы приняли верное решение и провели пит-стоп вовремя.
Прорыв с последнего на второе место – это классный результат. Гонка получилось сложной, поскольку обгонять было сложно, а как только ты начинал держаться за кем-то, шины моментально начинали изнашиваться. Дождь помог нам совершить рывок в концовке. С учётом изначального штрафа мы показали очень хороший результат. Утром я точно на такое не надеялся», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.
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