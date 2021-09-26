Мазепин рассказал о своей ошибке в гонке Гран-при России

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как для него прошёл ВТБ Гран-при России.
«Это была длинная гонка — произошло много чего. У меня был очень хороший первый круг, а затем я делал всё возможное, чтобы удержать позади более быстрые машины. Я грамотно использовал заряд батареи и думаю, что хорошо справился. После того как мы совершили пит-стоп и выехали на шинах «хард», я продолжал стараться удерживать машины позади, но меня обогнали, а потом я заблокировал колесо. К сожалению, если ты блокируешь шины «хард», то они уже не восстанавливаются.
Мы как команда приняли верное решение о переходе на промежуточные шины. Я заехал одним из первых и отыграл немало времени. Было весело обгонять некоторые машины, которые мне никогда бы не удалось опередить. Как бы то ни было, мы знаем, где находимся, и теперь ждём следующей гонки», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».
- 26 сентября 2021
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