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Стролл получил десять секунд за аварию с Гасли в Сочи. Лэнс в 4 баллах от дисквалификации

Стролл получил десять секунд за аварию с Гасли в Сочи. Лэнс в 4 баллах от дисквалификации
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Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов ВТБ Гран-при России Формулы-1. Судьи российского этапа признали Стролла виновным в столкновении с французским пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли в восьмом повороте незадолго до финиша гонки.

Сам Стролл обратил внимание на непростые погодные условия из-за начавшегося дождя, однако судьи обратили внимание, что Лэнс в любом случае несёт ответственность за ошибку, которая привела к контакту с Гасли.

В качестве наказания Стролл получил от судей Гран-при России десять штрафных секунд. Также ему присуждены два штрафных балла. Теперь за календарный год на счету Лэнса всего восемь баллов, а при 12 последует автоматическая дисквалификация на один Гран-при.

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