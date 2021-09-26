Стролл получил десять секунд за аварию с Гасли в Сочи. Лэнс в 4 баллах от дисквалификации
Поделиться
Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф от стюардов ВТБ Гран-при России Формулы-1. Судьи российского этапа признали Стролла виновным в столкновении с французским пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли в восьмом повороте незадолго до финиша гонки.
Сам Стролл обратил внимание на непростые погодные условия из-за начавшегося дождя, однако судьи обратили внимание, что Лэнс в любом случае несёт ответственность за ошибку, которая привела к контакту с Гасли.
В качестве наказания Стролл получил от судей Гран-при России десять штрафных секунд. Также ему присуждены два штрафных балла. Теперь за календарный год на счету Лэнса всего восемь баллов, а при 12 последует автоматическая дисквалификация на один Гран-при.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
19:46
-
19:43
-
19:10
-
19:07
-
18:48
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
17:59
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:40
-
17:35
-
17:27
-
17:16
-
17:09
-
16:59
-
16:39
-
15:40
-
15:06
-
13:41
-
13:11
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:23
-
11:43
-
11:19
-
11:00
-
10:56
-
10:51
-
10:42
-
10:09
Партнерский контент