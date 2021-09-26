Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о замене шин в Сочи: не могу приписать себе это потрясающее решение

Хэмилтон — о замене шин в Сочи: не могу приписать себе это потрясающее решение
Комментарии

Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что не хотел менять шины в концовке гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Именно своевременная смена резины помогла британцу завоевать первое место. Напомним, что для Хэмилтона победа стала юбилейной, 100-й в Формуле-1.

«Не могу приписать себе это потрясающее решение. Это всё моя команда. Сначала было скользко только в пятом повороте и немного в седьмом. Я думал, что смогу догнать Ландо. Потом меня позвали в боксы и я подумал — ни за что. У меня всего три круга, чтобы отыграть 24 секунды отставания. Так что сначала команда не смогла убедить меня. Но на следующем круге дождь пошёл ещё сильнее и я решился на замену шин», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Ландо, ну как так! Роковая ошибка лидера в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в карьере Ландо, ну как так! Роковая ошибка лидера в Сочи принесла Хэмилтону сотую победу в карьере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021