Хэмилтон — о замене шин в Сочи: не могу приписать себе это потрясающее решение

Гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что не хотел менять шины в концовке гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Именно своевременная смена резины помогла британцу завоевать первое место. Напомним, что для Хэмилтона победа стала юбилейной, 100-й в Формуле-1.



«Не могу приписать себе это потрясающее решение. Это всё моя команда. Сначала было скользко только в пятом повороте и немного в седьмом. Я думал, что смогу догнать Ландо. Потом меня позвали в боксы и я подумал — ни за что. У меня всего три круга, чтобы отыграть 24 секунды отставания. Так что сначала команда не смогла убедить меня. Но на следующем круге дождь пошёл ещё сильнее и я решился на замену шин», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.