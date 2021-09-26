Норрис сохранил седьмое место, несмотря на нарушение при заезде на пит-лейн

Стюарды ВТБ Гран-при России Формулы-1 рассмотрели нарушение британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса, который пересёк линию заезда на пит-лейн, когда готовился к своему последнему пит-стопу в гонке, когда над трассой пошёл дождь. Норрис изначально планировал заехать на пит-лейн, однако на скользкой трассе не справился с управлением и его автомобиль снесло в сторону.



Рассмотрев ситуацию, стюарды постановили, что данную ситуацию нельзя считать форс-мажорной. Вместе с тем судьи учли, что кругом ранее Норрис преодолел 17-й поворот на относительно высокой скорости и не потерял контроль над болидом. За круг условия существенно ухудшились, и хотя Ландо достаточно сбросил скорость, но все равно потерял контроль над машиной.



Судьи отметили, что не считают пересечение закрашенной части трассы между пит-лейном и гоночным полотном намеренным, а потому не будут штрафовать Норриса, ограничившись выговором. Таким образом, он сохранил седьмое место