Хилл раскритиковал Боттаса за слабую оборону от Ферстаппена
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Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл прокомментировал действия финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, который практически не сопротивлялся атаке со стороны голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке ВТБ Гран-при России Формулы-1.
«Никак не проигнорировать факт, что парень, который финишировал в гонке вторым, стартовал позади него, а его напарник выиграл гонку. Мы ожидали, что в гонке Валттери поработает на оборону «Мерседеса» от «Ред Булл» и Макса Ферстаппена, но похоже, что он просто позволил ему проехать. Возможно, он просто не хотел никаких проблем. Не было похоже, что он сражается. Это был практически подарок для Макса», — приводит слова Хилла PlanetF1.
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