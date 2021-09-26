«Не видел, как он приближался». Боттас прокомментировал пропуск Ферстаппена

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал борьбу с голландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в гонке ВТБ Гран-при России Формулы-1. Боттас довольно легко пропустил Ферстаппена вперёд, хотя ожидалось, что финн может затруднить для голландца прорыв вперёд. В итоге Ферстаппен занял в гонке второе место, в то время как сам Боттас финишировал на пятой позиции.



«Я на самом деле не видел, как он приближался. Так что мне нужно всё изучить. Но он прорывался через пелотон намного лучше, чем я», — приводит слова Боттаса PlanetF1.



Ранее чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл раскритиковал Боттаса за слабую оборону от Ферстаппена. Победу на российском этапе одержал Льюис Хэмилтон.

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