Серхио Перес: я претендовал на подиум, даже несмотря на медленный пит-стоп

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1, где он занял девятое место. По ходу гонки Перес поднялся на третью строчки, но откатился назад из-за поздней смены шин.
«Я претендовал на подиум, и когда начался дождь, рискнул остаться на сликах. На первом и третьем секторах трасса оставалась сухой, если бы в тот момент дождь кончился, все, кто перешёл на промежуточные шины, потеряли бы шансы. Но так получилось, что моё решение ошибочным.
Дождь усилился, одни от этого выиграли, а другие, как я, наоборот. Я претендовал на подиум, даже с медленным пит-стопом смог прорваться на третье место, но иногда тебе просто не везёт. В заминке при смене шин не было чьей-то конкретной вины, я даже поговорил с механиками после финиша, чтобы удостовериться, что они в порядке.
Конечно, наша команда всё-таки заработала немало очков. Я огорчён своим результатом, но чувствую, что сумел выжать максимум», — приводит слова Переса официальный сайт «Ред Булла».
- 26 сентября 2021
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