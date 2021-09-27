Глава ВТБ рассказал, что будет с «Сочи Автодромом» после потери этапа Формулы-1

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал судьбу «Сочи Автодрома», после того как с 2023 года Гран-при России Формулы-1 будет проводиться на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.
«В Питере планируется проводить Формулу-1, но сегодня как раз мы очень много говорили с руководством «Сириуса» и Международной автомобильной федерации относительно того, как мы можем использовать эту площадку для развития автоспорта. И у нас очень много идей. В мире много других соревнований, очень интересных: и дрифт, и Формула-Е, и многие другие. Поэтому эта площадка никуда не денется. Может быть, будет некая её модификация, улучшающая её качество, улучшающая её вписывание в инфраструктуру города. Но в целом здесь будет развиваться автоспорт, особенно нацеленный на молодёжь», — приводит слова Костина ТАСС.
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