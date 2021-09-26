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Во время Гран-при России Мазепину вынесли предупреждение за опасную оборону от Цуноды

Во время Гран-при России Мазепину вынесли предупреждение за опасную оборону от Цуноды
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин получил официальное предупреждение от гоночной дирекции ВТБ Гран-при России Формулы-1 за слишком жёсткую и опасную оборону от пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды. Россиянину был показан чёрно-белый флаг, обратил внимание портал Motorsport-Magazin. Мазепин и Цунода сражались за одно из последних мест в протоколе.

«Он очень поздно закрыл дверь в борьбе с Юки в 12-м повороте. Эта вещь, которую мы уже пару раз обсуждали. Поэтому был вывешен чёрно-белый флаг, это было неспортивное поведение. Мы не можем относиться толерантно к таким моментам.

Никита пару раз был у стюардов, но, вероятно, некоторые другие пилоты бывают у нас и чаще. Мы изучаем каждый эпизод отдельно, и у меня нет особых опасений на его счёт», — отметил гоночный директор ФИА Майкл Маси.

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