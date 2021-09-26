Леклер: я не хотел создавать хаос, заезжая на пит-стоп одновременно с Сайнсом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги ВТБ Гран-при России Формулы-1. Французский гонщик занял лишь 15-е место, его напарник Карлос Сайнс стал третьим.
«Мы обсудили ситуацию с возможной заменой шин. Затем наступил круг, когда у меня возникли наибольшие сомнения и я решил, что это подходящий момент для остановки, но тут на пит-стоп поехал Сайнс. Я как раз обогнал Карлоса и не хотел создавать хаос, заезжая в боксы с ним одновременно. А на следующем круге было уже слишком поздно, потому что начался сильный дождь. Поэтому я постарался просто удержаться, надеясь, что дождь быстро утихнет — в тот момент гонка уже была проиграна.
Учитывая, как шла гонка, финиш на 15-й позиции – это не очень здорово. Но Карлос молодец, команда тоже отлично поработала, я этому рад. Но лично для себя я позитива не вижу», — цитирует Леклера PlanetF1.
- 26 сентября 2021
-
22:35
-
21:35
-
21:25
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:17
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:43
-
19:10
-
19:07
-
18:48
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
17:59
-
17:52
-
17:48
-
17:44
-
17:40
-
17:35
-
17:27
-
17:16
-
17:09
-
16:59
-
16:39
-
15:40
-
15:06