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Леклер: я не хотел создавать хаос, заезжая на пит-стоп одновременно с Сайнсом

Леклер: я не хотел создавать хаос, заезжая на пит-стоп одновременно с Сайнсом
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги ВТБ Гран-при России Формулы-1. Французский гонщик занял лишь 15-е место, его напарник Карлос Сайнс стал третьим.

«Мы обсудили ситуацию с возможной заменой шин. Затем наступил круг, когда у меня возникли наибольшие сомнения и я решил, что это подходящий момент для остановки, но тут на пит-стоп поехал Сайнс. Я как раз обогнал Карлоса и не хотел создавать хаос, заезжая в боксы с ним одновременно. А на следующем круге было уже слишком поздно, потому что начался сильный дождь. Поэтому я постарался просто удержаться, надеясь, что дождь быстро утихнет — в тот момент гонка уже была проиграна.

Учитывая, как шла гонка, финиш на 15-й позиции – это не очень здорово. Но Карлос молодец, команда тоже отлично поработала, я этому рад. Но лично для себя я позитива не вижу», — цитирует Леклера PlanetF1.

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