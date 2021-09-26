Сайнс: когда в следующий раз стану первым, не хочу, чтобы меня так легко обгоняли

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Сайнс занял в гонке третье место, пропустив вперёд только Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
«Я стартовал хорошо, но вы видели, что все, кто были снаружи, начинали гонку лучше, потому что там больше сцепления с трассой. Мне с большим трудом удалось удержать переднюю часть машины впереди Джорджа Рассела, чтобы держаться в слипстриме лидера. Мы с Джорджем боролись вплотную, пока я не оказался единственным, кому удалось удержать слипстрим Норриса.
Затем мне удалось догнать Норриса, и я подумал: «либо сейчас, либо никогда». Я был агрессивным и рисковал на старте – это сработало. Но в следующий раз, когда стану первым, я бы не хотел, чтобы меня так легко обгоняли», – приводит слова Сайнса PlanetF1.
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