Боттас: ситуация с дождём спасла для меня гонку Гран-при России

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Финский пилот финишировал на пятой строчке.



«У меня возникли заметные трудности с преследованием соперников – в некоторых поворотах машина была не очень гибкой. Вот почему я не мог осуществлять полноценное преследование.



Момент выбора остановки для смены шин имел ключевое значение. Честно сказать, я просил команду остановиться на круг раньше – но команда в тот момент была ещё не готова к пит-стопу. Так что мне пришлось проехать ещё круг – я всё равно оказался одним из первых, кто провёл пит-стоп. Думаю, что в итоге ситуация с дождём спасла для меня гонку, в обычных условиях было бы куда сложнее», — цитирует Боттаса PlanetF1.

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