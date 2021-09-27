Пилоты «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Себастьян Феттель прокомментировали своё столкновение на Гран-при России. Стролл заявил, что не заметил своего коллегу на трассе.



«Это была сложная гонка, жаль, что мы не набрали очков. Дорога стала очень скользкой и я не увидел Себастьяна. Мы извлечём уроки из прошедшего Гран-при и через пару недель отправимся в Турцию», — отметил Стролл.



Феттель отметил, что не обижается на своего напарника по команде. Немец подчеркнул, что столкновение было случайностью.



«Думаю, это было банальное недоразумение. Не уверен, что Лэнс вообще меня видел — возможно, он не ожидал ничего подобного. К счастью, ничего серьёзного не произошло, но мы оба выбыли из очков», — заявил Феттель.