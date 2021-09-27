«Росгонки» открыли продажу билетов на заключительный Гран-при России в Сочи

Сразу после окончания ВТБ Гран-при России Формулы-1 промоутер этапа, компания «Росгонки», начала продажу билетов на следующий год.



По акции «Ранние продажи» болельщики могут приобрести билеты на Гран-при России-2022 по минимальным ценам. Например, взрослый билет в зону свободного размещения сейчас стоит всего 3600 рублей. Количество билетов, участвующих в акции, ограничено. Их продажа закончится сразу после выбора соответствующего лимита, но не позднее 31 октября.



Для тех, кто купит билеты с 26 сентября по 31 декабря, будут несколько приятных бонусов – выбор лучших мест по самым лучшим ценам, а также коллекционные билеты в подарок, которые будут доставлены своим владельцам в преддверии Гран-при.



После завершения «Ранних продаж» стоимость билетов изменится. Например, для зоны свободного размещения она составит уже 4000 рублей. Цена сохранится до завершения первой фазы продаж, которая продлится до 30 ноября включительно.



В 2022 году в Сочи пройдет заключительный Гран-При России перед переездом этапа в Санкт-Петербург. Не упустите шанс стать частью истории.