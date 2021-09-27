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Кристиан Хорнер оценил шансы «Ред Булл» обыграть «Мерседес» на оставшихся трассах

Кристиан Хорнер оценил шансы «Ред Булл» обыграть «Мерседес» на оставшихся трассах
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о борьбе с «Мерседесом» на оставшихся трассах нынешнего сезона. Функционер отметил, что шансы команд примерно равны.

«Впереди нас уже не ждут трассы вроде Монцы или Сочи, где у «Мерседеса» было преимущество в скорости. Да, в прошлом чемпионате они взяли первое место и в Турции. В Остине смотримся сильно и мы, и «Мерседес». А в Мексике и Бразилии, где трассы пролегают на большой высоте, мы всегда выглядим сильнее «Мерседеса».

Насчёт Катара и Саудовской Аравии мы пока не можем ничего сказать, а потом будет Абу-Даби. Так что могу предположить, что на оставшихся трассах шансы будут примерно 50 на 50», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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