Кристиан Хорнер оценил шансы «Ред Булл» обыграть «Мерседес» на оставшихся трассах

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о борьбе с «Мерседесом» на оставшихся трассах нынешнего сезона. Функционер отметил, что шансы команд примерно равны.



«Впереди нас уже не ждут трассы вроде Монцы или Сочи, где у «Мерседеса» было преимущество в скорости. Да, в прошлом чемпионате они взяли первое место и в Турции. В Остине смотримся сильно и мы, и «Мерседес». А в Мексике и Бразилии, где трассы пролегают на большой высоте, мы всегда выглядим сильнее «Мерседеса».



Насчёт Катара и Саудовской Аравии мы пока не можем ничего сказать, а потом будет Абу-Даби. Так что могу предположить, что на оставшихся трассах шансы будут примерно 50 на 50», — приводит слова Хорнера RaceFans.