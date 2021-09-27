Кристиан Хорнер оценил шансы «Ред Булл» обыграть «Мерседес» на оставшихся трассах
Поделиться
Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о борьбе с «Мерседесом» на оставшихся трассах нынешнего сезона. Функционер отметил, что шансы команд примерно равны.
«Впереди нас уже не ждут трассы вроде Монцы или Сочи, где у «Мерседеса» было преимущество в скорости. Да, в прошлом чемпионате они взяли первое место и в Турции. В Остине смотримся сильно и мы, и «Мерседес». А в Мексике и Бразилии, где трассы пролегают на большой высоте, мы всегда выглядим сильнее «Мерседеса».
Насчёт Катара и Саудовской Аравии мы пока не можем ничего сказать, а потом будет Абу-Даби. Так что могу предположить, что на оставшихся трассах шансы будут примерно 50 на 50», — приводит слова Хорнера RaceFans.
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
15:25
-
14:11
-
13:03
-
11:56
-
10:45
-
10:12
-
09:21
-
08:30
-
00:56
-
00:14
- 26 сентября 2021
-
23:25
-
22:35
-
21:35
-
21:25
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:17
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:46
-
19:43
-
19:10
-
19:07
-
18:48
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
17:59
-
17:52
Партнерский контент