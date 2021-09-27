8-й этап Forza Motorsport 2021 пройдёт при участии солиста «Касты» Влади

Впереди восьмой этап турнира, в котором определится следующий участник гранд-финала Forza Motorsport 2021. Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 11 по 15 октября, а финал этапа состоится 17 октября в 18:00.
Восьмой этап чемпионата пройдёт на ретролегенде – BMW M1 PROCAR 1979 года. Отборочные гонки и финал этапа пройдут на испанской трассе — «Барселона-Каталунья».
Гостями студии и участниками финала станут:
- Влади — музыкант, участник группы «Каста».
- Ross May – известный симрейсер, выступающий под ником LZR Rossi, шестикратный участник мирового гранд-финала Forza Racing Championship.
Более того, Влади поучаствует в фан-заезде Isetta Media Challenge и попробует сместить с первой строчки инструктора академии BMW – Дмитрия Никончука. На данный момент таблица медиазаезда выглядит следующим образом:
Поучаствовать в турнире может любой желающий старше 12 лет, на геймпаде или руле, на ПК или консоли XBOX. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Регистрация по ссылке.
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