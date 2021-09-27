Никита Мазепин рассказал, как обстоят дела с его возможным призывом в армию

Российский гонщик Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как обстоят дела с получением образования в МГУ, и объяснил, как складывается его ситуация с военной кафедрой.



«Илья Вячеславович, декан моего факультета, нашёл время, чтобы лично мне вручить диплом об окончании бакалавриата. Важно получать поддержку от университета. Я сегодня был в вузе, потому что у меня были лекции, я учусь на магистратуре.



Ставили ли мне оценки только потому, что я гонщик Формулы-1? Нет. Сложно сказать, что у других людей в голове. Но несколько раз у меня возникали проблемы из-за пропусков, плохих оценок по каким-то предметам. И я понимал, что это шанс вылететь.



Зачем учиться? Спорт не вечен. Я искренне верю, что, допустим, в 30 лет, когда карьера гонщика Формулы-1 уходит с пика, жизнь только начинается. Я вырос в семье, где у меня мама закончила МГУ, отец закончил МГИМО, поэтому, честно, вопроса про «не учиться» никогда не стояло.



Военная кафедра? Дела неплохо, учебный год только возобновился. Я не в армии, я на военной кафедре, мне осталось закончить этот год, поэтому жду с нетерпением лета, потому что у нас будут проходить сборы где-то в Балашихе. Мне нужно будет жить месяц в казарме», — сказал Никита Мазепин в шоу «50 вопросов» на Premier.

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