Сироткин: непонятно, почему команда не настояла на том, чтобы Норрис заехал на пит-стоп

Российский гонщик Сергей Сироткин подвёл итоги ВТБ Гран-при России и прокомментировал потерю победы Ландо Норрисом.
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«Это был шикарный уик-энд, который надолго останется в памяти болельщиков. И точно станет лучшим за всю историю Гран-при Сочи. Было интересно наблюдать, как пилоты ищут оптимальные решения на трассе, постоянно анализируют ситуацию и подстраиваются под возможные события, а не просто полагаются на заученные схемы. В таких условиях талантливые пилоты проявляют себя и добиваются большего, чем позволяет им уровень машины.
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Очень жалко Ландо: проводя такой уверенный уик-энд, такую хорошую квалификацию, уверенно возглавляя гонку, в итоге остаться без подиума. Если не брать этот досадный момент с дождём, Ландо всю гонку показывал просто космический уровень вождения. Несмотря на то что «Мерседес» был объективно быстрее, уверенно сдерживал Льюиса и показал лучший круг. Потому что в таких непредсказуемых условиях талант пилота может сыграть даже больше, чем уровень машины.
У Ландо большое будущее — теперь, думаю, это понятно всем. Да и в ошибке нет ничего криминального, это исключительно опыт, у Льюиса его больше. Только непонятно, почему команда не настояла на том, чтобы Ландо заехал на пит-стоп, у них была вся информация о погоде, поэтому списывать всё на Ландо я бы не стал», — написал Сироткин в своём «инстаграме».
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