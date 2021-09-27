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Хельмут Марко: надеюсь, Хэмилтону придётся поменять двигатель до конца сезона

Хельмут Марко: надеюсь, Хэмилтону придётся поменять двигатель до конца сезона
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил надежду, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в ближайших гонках получит штраф за замену мотора.

«Надеюсь, что наша информация верна и Льюису придётся поменять двигатель до конца сезона. Прорваться на подиум с последнего места на старте быстро не получится. В ближайших гонках мы получим преимущество, особенно в Бразилии и Мексике. Теперь нам нужно побеждать. Мы достаточно сильны, чтобы вновь атаковать», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.

Макс Ферстаппен на ВТБ Гран-при России Формулы-1 стартовал последним после замены мотора, однако сумел прорваться на второе место. Льюис Хэмилтон вышел вперёд в личном зачёте чемпионата, однако преимущество британца над Ферстаппеном составляет всего два очка.

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