Никита Мазепин рассказал о своём отношении к стилю Хэмилтона в одежде

Российский гонщик Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился мнением о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.



«Хэмилтон — лучший в истории? Не мне судить. Для меня большая, огромная честь выступать с ним на одной трассе в одну эпоху, в мой дебютный сезон. Но Льюис, безусловно, величайший спортсмен Формулы-1, один из самых великих за всю историю. А кто номер один? Пока рано судить.



Стиль Хэмилтона? Крутой стиль. Он талантлив, талантливый человек талантлив во всём. Мне нравится, как он самовыражается и одевается, я бы, наверное, не смог носить некоторые наряды, которые он надевает, например, платья. В русской культуре меня бы не совсем поняли», — сказал Никита Мазепин в шоу «50 вопросов» на Premier.

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