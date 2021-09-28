Кими Райкконен рассказал, помог ли ему опыт раллийных гонок на Гран-при России
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Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1. Финский пилот занял восьмое место.
«Мы удачно стартовали и отыграли несколько позиций, после чего долго преследовали «Альпин». По ощущениям машина работала хорошо, но нам немного не хватало скорости. Я чувствовал, что могу быть быстрее, но как только мы выезжали на прямую, у меня просто не было шансов обогнать соперника.
К счастью, мы приняли правильное решение по смене шин. Мне казалось, что трасса уже слишком мокрая. Мы оказались одними из первых, кто провёл пит-стоп, решение оказалось правильным. Помог ли мне в таких условиях опыт раллийных гонок? Да я бы не сказал», – приводит слова Райкконена F1i.
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