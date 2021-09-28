Алёшин рассказал о развитии проекта прототипа BR03 и том, продолжит ли он карьеру гонщика

Российский гонщик программы SMP Racing Михаил Алёшин, являющийся директором проекта гоночного прототипа BR03, рассказал, как продолжается работа над этим автомобилем.



«Доработка проекта уже в финальной стадии: мы уже в процессе запуска серийного производства машины. Она будет выступать в следующем году в рамках СМП РСКГ. Эта стадия запуска — самая сложная, потому что одно дело — произвести одну-две машины, и совсем другое — двадцать, ведь примерно столько мы планируем выставить на следующий сезон. Это совершенно разные вещи. Но это очень интересное занятие — в том плане, что я не только доводил эту машину вместе со всеми пилотами SMP Racing, но и занимаюсь непосредственно тем, чтобы эта машина была не только доведена до ума, но и доведена до клиентов.



До BR03 мы уже построили две машины мирового уровня, которые успешно выступали в чемпионате мира. И пришло время что-то сделать для нашей страны, вернуть полученный опыт на родину, чтобы развивать наш автоспорт и дать командам и пилотам возможность выступать на самой быстрой машине, самой безопасной и самой качественной. И при этом, конечно же, повышать уровень не только пилотов, но и технического персонала, ведь машина не очень простая. Но и не очень сложная. В любом случае BR03 поднимет планку для всех несколько выше», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.



Также россиянин добавил, что не планирует завершать собственную гоночную карьеру.



«Пока что она стоит на паузе, потому что нельзя заниматься всеми вещами одновременно. Иначе получится, что везде будет плохо. Сейчас я полностью сконцентрирован на этом проекте. Предложения у меня есть, но сейчас просто нет времени. Мой приоритет в том, что после подиумов, поднятия флагов и исполнения гимнов, которые я уже приносил нашей стране, хочется дать что-то такое, чего здесь вообще никогда не было. Мне кажется, всё получится», — заявил Алёшин.

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