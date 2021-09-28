Вольф — о возможной замене мотора Хэмилтона: провал должен быть абсолютно исключён

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не стал исключать вероятность того, что в команде решатся на замену силовой установки на машине Льюиса Хэмилтона. В таком случае британскому гонщику придётся стартовать с конца стартовой решётки на Гран-при, на котором будет осуществлена замена.



«Шанс того, что мы заменим Хэмилтону двигатель, есть. В таком случае у нас будет такой же уик-энд, как у «Ред Булл» в Сочи. Провал должен быть абсолютно исключён. Ни мы, ни наши соперники не можем позволить себе гонку с нулевым результатом. Давайте посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация с двигателями. Мы всегда можем изучить данные о производительности и уже потом принять решение», — цитирует Вольфа GrandPX.

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