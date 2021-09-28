Р. Шумахер — о неудаче Норриса в Сочи: команда «Макларена» виновата больше, чем Ландо

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о неудачном выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на ВТБ Гран-при России Формулы-1. Норрис промедлил с заменой шин во время дождя, из-за чего откатился с первой на седьмую строчку.



«Команда «Макларена» виновата больше, чем Норрис. Вину несёт и метеоролог «Макларена». В команде были уверены, что дождь не усилится, водитель не может с этим помочь. Если бы он отказался от твёрдого решения команды сменить шины, тогда другое дело. Но у него просто была неверная информация, которую дала команда», — приводит слова Шумахера GrandPX.



Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, одержавший победу в Сочи, выразил уверенность, что достичь успеха ему помог дождь.

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