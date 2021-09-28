Хорнер — о противостоянии с Вольфом: я нахожусь на передовой, а Тото сидит с пиарщиком

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о своём противостоянии с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом. Хорнер отметил, что у «Мерседеса» раньше не было конкуренции.



«Это первый раз, когда «Мерседесу» и Тото Вольфу бросили настоящий вызов. Тото пришёл в команду, наладил работу: подобрал пилотов и двигатели. Он проделал огромную работу, чтобы «Мерседес» побеждали, но на самом деле у него не было конкуренции. Это первый раз, когда идёт настоящая борьба между командами, но мы с ним действуем по-разному. Я нахожусь на передовой: у пит-уолла, со стратегами и инженерами, в то время как Тото сидит в гараже рядом с пиарщиком. У нас разные функции, разные роли, но конкуренция есть. Мы наслаждаемся битвой. И чем больше раздражается Тото, тем веселее становится», — цитирует Хорнера Autosport.com.ru со ссылкой на Channel 4.