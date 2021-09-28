Маси объяснил, почему Алонсо не был наказан за срезку поворота на первом круге ГП России

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, почему испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо не был наказан за срезку поворота на первом круге гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1.

«Я неоднократно говорил об этом: в первых поворотах гонки пилоты в таких ситуациях должны вернуться за те болиды, после которых они входили в поворот. Фернандо как раз это и сделал, причём очень быстро», — приводит слова Маси Racingnews365.

В гонке Гран-при России Алонсо стал шестым. Победу по её итогам праздновал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решётки из-за замены двигателя. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из «Феррари».