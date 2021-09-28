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Маси объяснил, почему Алонсо не был наказан за срезку поворота на первом круге ГП России

Маси объяснил, почему Алонсо не был наказан за срезку поворота на первом круге ГП России
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, почему испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо не был наказан за срезку поворота на первом круге гонки ВТБ Гран-при России Формулы-1.

«Я неоднократно говорил об этом: в первых поворотах гонки пилоты в таких ситуациях должны вернуться за те болиды, после которых они входили в поворот. Фернандо как раз это и сделал, причём очень быстро», — приводит слова Маси Racingnews365.

В гонке Гран-при России Алонсо стал шестым. Победу по её итогам праздновал пилот немецкой команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, стартовавший с конца стартовой решётки из-за замены двигателя. Замкнул тройку лучших Карлос Сайнс из «Феррари».

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