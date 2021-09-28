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«Его не остановить». Хэмилтону предрекли 120 побед на Гран-при Формулы-1 в карьере

«Его не остановить». Хэмилтону предрекли 120 побед на Гран-при Формулы-1 в карьере
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о британском гонщике команды «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне.

«Число побед Михаэля, равное 91, было настолько большим, что казалось немыслимым, что кто-то приблизится к нему. Но потом Льюис сделал это, а теперь у него 100 побед. Его не остановить. Кто знает, чем это закончится?

Льюис с нами по крайней мере ещё пару лет, и он будет выигрывать гонки каждый год. Не думаю, что можно говорить о 200 победах, но полагаю, что мы определённо можем предсказать ещё 20, поскольку он по-прежнему очень конкурентоспособен и мотивирован», — написал Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, как финн Валттери Боттас помог команде склонить Хэмилтона перейти на промежуточные шины во время гонки ВТБ Гран-при России.

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