«Я часто думаю об этом». Хэмилтон высказался о завершении карьеры

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении карьеры.

«Я часто думаю об этом. За последние четыре или пять лет было много случаев, когда я не знал, действительно ли хочу продолжать тренироваться за счёт своей личной жизни. Ведь есть и другие вещи, которые я люблю. На самом деле есть много всего, чего бы я хотел попробовать.

Но, с другой стороны, я просто говорю себе, что мне очень повезло получить такую работу. В целом карьера за рулём авто будет лишь небольшой частью моей жизни. Времени, чтобы оставить всё это, будет ещё предостаточно. А пока я всё ещё голоден», — приводит слова Хэмилтона Sky Sport Italia.



Ранее Льюис поделился мыслями о причинах, по которым он ни разу за время карьеры не выступал за «Феррари».