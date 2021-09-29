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Мик Шумахер: надеюсь, что в будущем союз «Феррари» и Шумахера возродится

Мик Шумахер: надеюсь, что в будущем союз «Феррари» и Шумахера возродится
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мыслями о своей работе с Академией «Феррари».

«Я бы не стал называть связь с „Феррари“ дополнительным прессингом. ЗДорово иметь возможность называть себя частью этой семьи. Очевидно, что комбинация „Феррари“ и Шумахера — особенное сочетание, и, надеюсь, что когда-то в будущем этот союз может возродиться.

Прямых целей передо мной в „Феррари“ не ставили. Я должен показать на что способен. „Феррари“ внимательно следит за моим прогрессом и во многом мне помогает», — сказал Мик Шумахер в эфире подкаста In the Fast Lane.

В нынешнем сезоне Мик Шумахер не набрал ни одного очка в составе «Хааса», как и его напарник, Никита Мазепин. Ранее Маттиа Бинотто заявлял, что он рассматривает вариант с переходом Мика в «Феррари» в 2023 году.

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