Мик Шумахер: надеюсь, что в будущем союз «Феррари» и Шумахера возродится

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мыслями о своей работе с Академией «Феррари».



«Я бы не стал называть связь с „Феррари“ дополнительным прессингом. ЗДорово иметь возможность называть себя частью этой семьи. Очевидно, что комбинация „Феррари“ и Шумахера — особенное сочетание, и, надеюсь, что когда-то в будущем этот союз может возродиться.



Прямых целей передо мной в „Феррари“ не ставили. Я должен показать на что способен. „Феррари“ внимательно следит за моим прогрессом и во многом мне помогает», — сказал Мик Шумахер в эфире подкаста In the Fast Lane.



В нынешнем сезоне Мик Шумахер не набрал ни одного очка в составе «Хааса», как и его напарник, Никита Мазепин. Ранее Маттиа Бинотто заявлял, что он рассматривает вариант с переходом Мика в «Феррари» в 2023 году.