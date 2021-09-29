«Ауди» и «Порше» близки к приходу в Формулу-1 уже в 2026 году

Сразу два автопроизводителя могут пополнить ряды участников Формулы-1 в 2026 году, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, всё будет зависеть от того, каким будет новый регламент на моторы.



«Если правила будут сформулированы так, как они были задуманы, «Ауди» и «Порше» присоединятся к Формуле-1 в 2026 году. Отказ от силовых установок с MGU-H был главным их условием, и как только это случится, можно быть уверенными, что оба автопроизводителя станут частью Формулы-1», — написал Михаэль Шмидт в своей колонке на сайте AMuS.



Как сообщается, в новом регламенте на двигатели будет увеличена роль гибридной составляющей: мощность мотор-генератора MGU-K поднимут до 350 кВт. Окончательное решение по регламенту на 2026 год будет принято перед Гран-при Турции в начале октября 2021 года.