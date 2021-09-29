Гимнаст Нагорный: Мазепин — скромный парень, он точно может стать примером

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился своим мнением о перспективах гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина. Нагорный посетил ВТБ Гран-при России Формулы-1 в составе команды поддержки российского пилота (спонсором команды Мазепина «Хаас» является «Уралкалий» — дочернее предприятие «Уралхима». — Прим. «Чемпионата»).



«Учитывая изменения в правилах следующего года, когда все пилоты более-менее подравняются, я думаю, Никита покажет свои профессиональные качества. В этом виде спорта, к сожалению, не всё зависит от пилота — у тебя должна быть профессиональная и быстрая команда, болид должен быть на уровне. Если сравнить, сколько денежных средств вкладывается в болиды других участников, то видно, что машины совершенно разного уровня. И тогда о каких состязаниях и борьбе за первое место можно говорить?



Сейчас Никита потихонечку начинает переводить внимание на себя, и я уверен, что в будущем его ждут большие, успешные выступления. Сейчас всё идёт ему на пользу именно в плане опыта, и когда он уже станет пилотом более мощного болида, то проявит себя, что поможет в популяризации вида спорта и росту интереса у детей и родителей. А также привлечёт спонсоров.



Он скромный парень и показывает это своим поведением. Тем более, сейчас социальные сети являются хорошим ресурсом для привлечения молодёжи, поэтому он точно может стать примером», — заявил Нагорный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.

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