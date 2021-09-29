Дмитрий Мазепин прокомментировал ливрею «Хааса» в цветах российского флага

Отец российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина, председатель совета директоров компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин прокомментировал тот факт, что с сезона-2021 команда «Хаас» использует новую ливрею в цветах российского флага. Титульным спонсором «Хааса» является дочернее предприятие «Уралхима» — «Уралкалий».



«На эти два года ВАДА запретило нашим атлетам использовать российский флаг. Как вы видели, мы чуть-чуть креативим на машине — на ней вы все узнаёте цвета триколора. Мы гордимся нашей страной. Мы — часть Формулы-1, имеем в ней своего гонщика, свои цвета, гордимся ими.



Видно, что для Никиты быть в Формуле-1 — огромная честь и большая нагрузка. Формула-1 — технический вид спорта. Конечно, от гонщика многое зависит, но немало зависит от машины… Это первый год, он многому учится, я всячески его поддерживаю», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.