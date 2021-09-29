Дмитрий Мазепин прокомментировал ливрею «Хааса» в цветах российского флага

Отец российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина, председатель совета директоров компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин прокомментировал тот факт, что с сезона-2021 команда «Хаас» использует новую ливрею в цветах российского флага. Титульным спонсором «Хааса» является дочернее предприятие «Уралхима» — «Уралкалий».
«На эти два года ВАДА запретило нашим атлетам использовать российский флаг. Как вы видели, мы чуть-чуть креативим на машине — на ней вы все узнаёте цвета триколора. Мы гордимся нашей страной. Мы — часть Формулы-1, имеем в ней своего гонщика, свои цвета, гордимся ими.
Видно, что для Никиты быть в Формуле-1 — огромная честь и большая нагрузка. Формула-1 — технический вид спорта. Конечно, от гонщика многое зависит, но немало зависит от машины… Это первый год, он многому учится, я всячески его поддерживаю», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.
- 29 сентября 2021
-
16:23
-
16:00
-
15:53
-
14:49
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
12:56
-
11:01
-
09:57
-
00:52
-
00:10
- 28 сентября 2021
-
22:43
-
22:10
-
21:11
-
19:52
-
18:18
-
17:37
-
16:13
-
15:10
-
13:39
-
12:40
-
12:21
-
11:57
-
11:26
-
10:31
-
09:42
-
00:58
- 27 сентября 2021
-
23:48
-
22:46
-
21:46
-
20:43
-
20:34
-
19:00
-
18:53