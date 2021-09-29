Перес отсудил $2,8 млн у бывшего спонсора

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл судебный процесс против бывшего спонсора – компании MGI Asistencia Integral, сообщает RaceFans. Гонщик получит от компании $ 2,8 млн за досрочное расторжение контракта. Помимо этого, Пересу причитаются проценты по контракту, размер которых определит федеральный суд.



Примечательно, что за MGI Asistencia Integral стоит мексиканская государственная нефтяная корпорация Petroleos Mexicanos, заключившая контракт с Пересом в 2018 году.



После смены власти в Мексике новая администрация начала борьбу с убытками компании, из-за чего контракт с Пересом был расторгнут. Перес лишился поддержки со стороны нефтяной компании ещё во время выступлений за «Рейсинг Пойнт».