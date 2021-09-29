Русскоговорящий болельщик «Альпин» пообещал команде прорывную идею и попросил помощи Квята

Русскоговорящий фанат Формулы-1 предложил команде «Альпин» техническую идею, которая призвана позволить им стать быстрее на 0,5-1 секунду с круга, и попросил, чтобы команду представлял при разговоре резервист коллектива Даниил Квят.



«Привет. Хочу предложить вашей команде одну техническую идею, которая позволит вам отыграть 05,1 секунду с круга. Только должен предупредить вас, что я не инженер и не знаю тонкостей технического регламента Формулы-1, но являюсь фанатом Ф-1 уже долгое время, и, насколько мне известно, моя идея полностью соответствует регламенту. У меня есть несколько других идей, но я не знаю, насколько они соответствуют правилам. Если вам это интересно, то свяжитесь со мной по WhatsApp сегодня или в следующие три дня.



Только у меня есть просьба — пусть в видеосвязи вас представляет Даниил Квят, потому что я не очень хорошо знаю английский. Если вы не позвоните мне в указанный период времени, я предложу свою идею другой команде», — гласит письмо, отправленное на почтовый ящик «Альпин».



«5 тысяч лайков — и мы звоним», — написали в пресс-службе «Альпин».