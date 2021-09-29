«Не хочу называть цифру». В «Феррари» не стали раскрывать прибавку от нового мотора

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отказался раскрывать цифры преимущества, полученные благодаря новой силовой установке на болиде Шарля Леклера. Отметим, что второй гонщик команды Карлос Сайнс пока работает со старым двигателем.



«Я не хочу называть конкретную цифру. Это конфиденциальная информация. В плане скорости мы, конечно, сделали шаг вперёд, но, как уже сказали Шарль Леклер и спортивный директор Лоран Мекис, для нас важнее, что мы продвинулись с этой технологией настолько далеко, насколько могли. Это точно поможет нам в 2022 году. Счастлив, что Шарль уже испытывает данную технологию», — приводит слова Бинотто Motorsport.



Ранее в «Феррари» рассказали, когда хотят установить Сайнсу новый двигатель.

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