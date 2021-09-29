Сидоркова: мой сезон и место в чемпионате сейчас в руках посольства США в Омане

18-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в женском чемпионате W Series, рассказала, что может не попасть на два этапа сезона, которые будут проходить в США.

«Гонку в Мексике отменили, и теперь в октябре два этапа в США. У меня была виза в США на три года, но она закончилась в 2019 году, а получить сейчас новую — это настоящий квест! Я подавала заявление на интервью в посольства США в России, Нидерландах, Польше, Великобритании. Записали на собеседование только в Лондоне на 22 марта 2022 года. В Казахстане запись на конец 2022 года, а в остальных странах приём документов или только для граждан этой страны, или на иммигрантскую визу.

Есть ещё страны, где принимают документы на студенческую и рабочую визы, но это не мой кейс. У меня приглашение от американских организаторов этапа Формулы-1 в Остине и письма от W Series. У меня есть действующая виза Великобритании и шенген, а попасть на гонку в США 23 октября для меня сейчас как лотерея. Я наконец-то смогла записаться на собеседование в Омане. Лечу туда в конце недели. И впервые при получении виз я не понимаю, что будет происходить. Теперь мой спортивный сезон и место в чемпионате — в руках посольства США в Омане», — написала Сидоркова в своём «инстаграме».