Квят: я хорошо учился в школе, пока не начал заниматься картингом

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят вспомнил, как учился в школе, и рассказал о своих кулинарных предпочтениях.
«Какую кухню я люблю больше всего? Итальянскую, японскую и русскую – порядок такой. В Сочи я заказал русские блюда и вспомнил, как сильно они мне нравятся. Я вырос в Италии, поэтому вполне логично, что мне нравится итальянская кухня. Также мне нравятся суши.
Что я умею готовить? Пасту карбонару, жареную курицу с варёным рисом и овощами. Ещё я готовлю пасту с соусом альфредо и могу приготовить вкусный стейк из лосося.
Я хорошо учился в школе, пока не начал заниматься картингом. Начав ездить на соревнования, я стал пропускать уроки. Мне было сложно учиться в том же темпе, что и одноклассникам», — рассказал Квят в интервью пресс-службе «Альпин».
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