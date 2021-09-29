Ф-1 показала, как Серхио Перес «повторил» аварию Льюиса Хэмилтона на Гран-при России

Официальный аккаунт Формулы-1 в «Твиттере» опубликовал видео небольшой аварии гонщика «Ред Булл» Серхио Переса на ВТБ Гран-при России. 31-летний мексиканский пилот не справился с управлением на скользкой трассе при въезде на пит-лейн. Любопытно, что ранее похожая авария в Сочи произошла с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Сочинский дождь сделал даже простой поворот на пит-лейн очень и очень сложным», — подписано видео в «твиттере» Формулы-1.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.



Ранее Перес выиграл судебный процесс против бывшего спонсора – компании MGI Asistencia Integral, сообщает RaceFans. Гонщик получит от компании $ 2,8 млн за досрочное расторжение контракта и дополнительные проценты.