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Квят: в Великобритании я научился стирать вещи и закупаться в супермаркетах

Квят: в Великобритании я научился стирать вещи и закупаться в супермаркетах
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Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Даниил Квят рассказал, чему научился в разных странах и рассказал, как начинал жить один.

«Я рос в Италии и многому научился у итальянцев – быть открытым при разговоре, не стесняться показывать эмоции, уметь воспринимать что-то новое. Что касается Великобритании, то в 18 лет я на два года переехал жить в Милтон-Кейнс. Там я научился дисциплине, впервые начал жить один без родителей. Я научился возиться с документами, стирать вещи, закупаться в супермаркетах и путешествовать в одиночестве. Всё это помогло мне стать дисциплинированным.

Сложно ли было жить одному? Да. Я сжёг несколько блюд, когда учился готовить, неправильно заполнил какие-то бумаги. Но это часть жизни, в итоге всё получилось, как надо. В целом, было весело», — рассказал Квят в интервью пресс-службе «Альпин».

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