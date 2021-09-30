«Ведём гонку со временем». В Саудовской Аравии продолжают подготовку к этапу Формулы-1
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Организаторы Гран-при Саудовской Аравии продолжают работу над трассой, чтобы успеть сдать её в срок и провести этап Формулы-1 в 2021 году. Об этом рассказал промоутер Гран-при принц Халид бин Султан Аль-Файсал.
«Мы ведём гонку со временем, чтобы завершить строительство в срок. Сейчас нам приходится вести работы днём и ночью.
Мы ожидаем на гонке большое число болельщиков, особенно из Европы и США. Билеты не самые дешёвые, но и организация этапа Формулы-1 стоит дорого. Это стандартный подход, когда все расходы покрываются за счёт продажи билетов, рекламы и местными спонсорами», — приводит слова принца Халида бин Султана Аль-Фасайда GPBlog.
В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира.
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