«Ведём гонку со временем». В Саудовской Аравии продолжают подготовку к этапу Формулы-1

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии продолжают работу над трассой, чтобы успеть сдать её в срок и провести этап Формулы-1 в 2021 году. Об этом рассказал промоутер Гран-при принц Халид бин Султан Аль-Файсал.



«Мы ведём гонку со временем, чтобы завершить строительство в срок. Сейчас нам приходится вести работы днём и ночью.



Мы ожидаем на гонке большое число болельщиков, особенно из Европы и США. Билеты не самые дешёвые, но и организация этапа Формулы-1 стоит дорого. Это стандартный подход, когда все расходы покрываются за счёт продажи билетов, рекламы и местными спонсорами», — приводит слова принца Халида бин Султана Аль-Фасайда GPBlog.

В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира.